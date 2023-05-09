В Тюмени пройдет цикл лекций о подростках и любви с профессиональными психологами

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Взросление сопровождается кризисными периодами, которые проходит каждый ребенок, а вместе с ним и родители. Но при всем «наборе» схожих факторов и причин возрастных изменений, семьи проживают эти периоды по-своему.

— Каждый ребенок уникален - аксиома, не нуждающаяся в доказательствах. И даже если в семье несколько несколько детей, шансы на то, что родители, пережив со старшим ребенком все возможные кризисы взросления, смогут использовать эти же инструменты с младшим - минимальны. Нам вновь и вновь придется импровизировать, — отмечает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Сгладить острые углы в отношениях, быть увереннее в себе, как родителе, помогает цикл онлайн-семинаров с психологами «Факультет осознанного родительства». Заключительный эфир 2023 года пройдет на youtube-канале, 13 мая с 11:00 до 14:00.

Он будет посвящен отношениям родителей и одному из самых сложных и интересных периодов в жизни ребенка – подростковому возрасту. Подростки зачастую ведут себя агрессивно. Особенно по отношению к родителям. Агрессивность иногда даже называют признаком подросткового возраста.

Откуда появляется агрессия и как реагировать родителям расскажет подростковый психолог Никита Карпов. Беспокойство, волнение, озабоченность и подобные наши постоянные спутники – в подростковом возрасте переживаются особенно остро.

О причинах тревоги, способах ее проявления у подростков и родительской поддержке в эти моменты, поговорим с детским психологом, тьютором Иваном Кулаковым с 12:00. Завершит цикл семинаров тема любви. Третий гость эфира – психолог, семейный системный терапевт Наталья Баймуратова отмечает, что семья - это не обычная система.

Любовь и конфликты рождаются в семье по определенным законам. Узнав их, можно значительно улучшить качество отношений в паре и с детьми. Эфир с Натальей начнется в 13:00.

Задать спикерам вопросы можно как заранее, отправив их в специальных формах, так и в онлайн-режиме во время трансляции. Участие бесплатное. Полная программа цикла онлайн-семинаров на странице ФАКУЛЬТЕТА.