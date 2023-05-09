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НовостиОбщество9 мая 2023 5:51

В Тюмени начался плац-парад курсантов ТВВИКУ на площади Памяти

Мероприятия в городе в честь Великого праздника стартовали в 10 часов утра
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени начался плац-парад курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища на площади Памяти.

Мероприятия в городе в честь Великого праздника стартовали в 10 часов утра. Военнослужащие отрабатывают движения под патриотическую музыку. На оружие у каждого курсанта, как можно увидеть на видеокадрах, опубликованных правительством Тюменской области, прикреплен флаг РФ.

Напомним, редакция «КП-Тюмени» рассказывала, как пройдет праздник День Победы 9 мая 2023 года в городе. На этот день властями запланированы торжественные мероприятия, акции и концерты.