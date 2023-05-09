Александр Моор поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Тюменской области с Днем Победы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей и гостей региона с Великим праздником – Днем победы.

— Дорогие ветераны и земляки, поздравляют вас с Днем Победы. Для всех граждан нашей страны – это главный праздник. Иначе и быть не может. Ведь Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, каждого человека. И в сердца родных, и в домашних архивах из поколения в поколение сохраняется память о героях. Уважаемые ветераны! Низкий вам поклон и искренняя благодарность! Героическими усилиями, не щадя своей жизни, вы завоевали право на жизнь для будущих поколений, — отмечается глава региона в своем видеообращении.

Напомним, по улицам Тюмени в честь Дня Победы 9 мая 2023 с 10 утра проедет колонна военной техники.