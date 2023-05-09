По улицам Тюмени в честь Дня Победы 9 мая 2023 с 10 утра проедет колонна военной техники

В городе завершились работы по подготовке торжественных мероприятий. Фото: Виктория Гаврик

В День Победы колонна военной техники преодолеет маршрут длиной более 38 километров по улицам Тюмени. Боевые машины двинутся по городу в 10:00.

В планах властей, чтобы военную технику увидели, как можно больше жителей и гостей Тюмени. В городе завершились работы по подготовке торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Также в Тюмени фронтовые бригады проведут более 60 концертов у домов ветеранов. Всего к 9 мая в регионе запланировано почти 3000 культурных событий. К военной технике относятся БТР-82А, ТАЙФУН-К, ТММ-3М2, ПП-2005, БМК-МТ, КРВД, ЭД-60-Т400-3РА и другая спецтехника.