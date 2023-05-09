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НовостиПроисшествия9 мая 2023 1:00

В Тюменской области 9 мая 2023 года похолодает до минуса

Синоптики прогнозируют в регионе переменную облачность
Серафима Краснова
Синоптики прогнозируют в регионе переменную облачность.

Синоптики прогнозируют в регионе переменную облачность.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области ожидается мощное похолодание до -3 градусов Цельсия. Во вторник, 9 мая, столбики термометров в регионе опустятся днем до +8....+13 градусов, ночью до -3...+2 градусов. Порывы ветра до 16 метров в секунду по-прежнему влияют на чрезвычайную пожарную опасность в Тюменской области.

Синоптики прогнозируют в регионе переменную облачность, преимущественно без осадков. Подробный прогноз погоды представили в ГУ МЧС России по Тюменской области, опираясь на данные метеорологов.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

По народному календарю 9 мая 2023 года отмечается день Глафиры Горошницы, православная церковь вспоминает мученицу Глафиру Амасийскую. В этот день нельзя свататься, делать предложение руки и сердца, предлагать встречаться или жить вместе. Любовная связь будет короткой.