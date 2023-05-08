Наталья Прокопенко представит Тюменскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года» в Орехово-Зуево Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

Учитель русского языка и литературы школы № 25 Наталья Прокопенко представит Тюменскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года» в Орехово-Зуево Московской области. Наталья – классный руководитель двух классов, и все ее 44 ученика вместе с родителями будут обязательно болеть за нее, как болели в финале регионального конкурса.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», важную роль в выборе профессии учительницы из Ишима сыграла учительница русского языка и литературы Алла Константиновна. На ее уроках Наталья анализировала тексты, постигала их смысл, а всё остальное уходило на второй план.

Главным советчиком Натальи стала директор школы № 25 Светлана Дубонос, и сейчас Наталья идет по ее стопам. Главная задача Натальи – подготовиться ко всероссийскому этапу, чтобы достойно представить родную школу и Тюменскую область.