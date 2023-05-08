В Тюменской области пройдет традиционная выставка «Дача. Сад. Огород. Свой дом»

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Более сотни участников из Челябинска, Тюмени, Кургана и Шадринска поучаствуют в традиционной выставке для дачников и огородников «Дача. Сад. Огород. Свой дом» в Выставочном зале. По словам гендиректора АО «Тюменская ярмарка» Михаила Брудкова, в 2022 году выставка стала одной из самых посещаемых, учитывая возрастающую популярность загородного образа жизни.

- В 2023 год году вся площадка перед Выставочным залом будет занята ящиками с рассадой, саженцами и цветами, - рассказал Брудков.

Тюменские производители предложат свою продукцию: тротуарную плитку, кирпичи, природные камни, изделия из ковки, наборы барбекю, мангалы.

Выставка пройдет с 10 по 14 мая при поддержке Тюменского регионального отделения «Союза садоводов России».