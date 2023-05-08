Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2023 12:33

В День Победы на теплоходе спецрейса «Салют» пройдет музыкальная программа

АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В День Победы на теплоходе спецрейса «Салют» пройдет музыкальная программа

В День Победы на теплоходе спецрейса «Салют» пройдет музыкальная программа

Фото: Татьяна Коркина

Ко Дню Победы в Тюмени приурочено несколько мероприятий, которые проходят в городе сегодня, 8 мая, и будут завтра, 9 мая 2023 года. На прогулках тюменцев сопровождает солдат Иван Бровкин, сообщает «Тюменская линия».

По словам замдиректора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольги Лузиной, наши дети должны знать, что ветераны – это не мистические личности, а простые люди. В частности, сосед по площадке, дедушка или бабушка, любой человек, в сердце которого живет любовь к своим родным, земле и Родине.

9 мая в 21.30 состоится спецрейс «Салют». В праздничный день на нем пройдет музыкальная программа «Песни Великой Победы».