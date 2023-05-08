В Тюмени 9 мая пройдут кинопоказы знаменитых кинокартин времен Великой Отечественной войны

Фото: Контора пароходства

Ретроспективные кинопоказы пройдут в День Победы в Тюмени завтра, 9 мая 2023 года, на площади у мультицентра «Контора пароходства». По словам киноведа Натальи Соколовой, кроме показов картин, пройдут и лекции о кино. Все картины были сняты во времена Великой Отечественной войны – «Маскарад», «Сердца четырех» и другие.

– Я проведу лекции о советском кинематографе в годы войны, о том, как история кино отражалась в фильмах, – цитирует историка кино портал «Мегатюмень».

Если будет плохая погода, то лекции перенесут в мультицентр, но так их планируется провести под открытым небом.