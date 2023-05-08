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НовостиПроисшествия8 мая 2023 11:06

В Тюменской области запустили горячую линию «Помощь при ЧС»

Она работает с 7.30 до 20 часов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюменской области запустили горячую линию «Помощь при ЧС»

В Тюменской области запустили горячую линию «Помощь при ЧС»

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области запустили горячую линию «Помощь при ЧС». Актуальную информацию можно получить, позвонив по телефону с мобильного по номеру 112 (кнопка 2).

Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, операторы проконсультируют по вопросам поддержки граждан, пострадавших в результате ЧС, размеров финансовой помощи, расположения ближайших пунктов временного размещения, защиты от смога и эвакуации в случае опасности.

Телефон горячей линии работает с 7:30 до 20:00.