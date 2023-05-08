В Тюменской области запустили горячую линию «Помощь при ЧС» Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области запустили горячую линию «Помощь при ЧС». Актуальную информацию можно получить, позвонив по телефону с мобильного по номеру 112 (кнопка 2).

Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, операторы проконсультируют по вопросам поддержки граждан, пострадавших в результате ЧС, размеров финансовой помощи, расположения ближайших пунктов временного размещения, защиты от смога и эвакуации в случае опасности.

Телефон горячей линии работает с 7:30 до 20:00.