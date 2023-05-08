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НовостиДом. Семья8 мая 2023 10:55

Тюменский садовод раскрыла секрет правильного удобрения многолетних цветов

Подкармливать их лучше раствором кальциевой селитры
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тюменский садовод раскрыла секрет правильного удобрения многолетних цветов

Тюменский садовод раскрыла секрет правильного удобрения многолетних цветов

Фото: Татьяна Коркина

Май – самое время для рыхления и удобрения многолетних цветов. Об этом заявила опытный тюменский садовод Нина Щербакова. По ее словам, подкармливать цветочки лучше раствором кальциевой селитры: 1 столовая ложка на 10 литров воды. Молодые листики стоит обработать препаратом «Скор». Если необходимо, поделите кусты или пересадите их. Посадочную ямку нужно пролить раствором «Фитоспорина» и добавить сухой «Биогумус».

Садовод подчеркнула, что высаживать однолетние цветы в открытый грунт нужно в последних числах мая, чтобы уберечь растения от заморозков. Затем дважды в месяц нужно подкармливать растения минеральными удобрениями.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», дважды в месяц листы нужно опрыскивать хелатами, чтобы они были пышные и здоровые. Своевременно следует удалять отцветшие бутоны, чтобы растение формировало новые.