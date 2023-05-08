Тюменский садовод раскрыла секрет правильного удобрения многолетних цветов Фото: Татьяна Коркина

Май – самое время для рыхления и удобрения многолетних цветов. Об этом заявила опытный тюменский садовод Нина Щербакова. По ее словам, подкармливать цветочки лучше раствором кальциевой селитры: 1 столовая ложка на 10 литров воды. Молодые листики стоит обработать препаратом «Скор». Если необходимо, поделите кусты или пересадите их. Посадочную ямку нужно пролить раствором «Фитоспорина» и добавить сухой «Биогумус».

Садовод подчеркнула, что высаживать однолетние цветы в открытый грунт нужно в последних числах мая, чтобы уберечь растения от заморозков. Затем дважды в месяц нужно подкармливать растения минеральными удобрениями.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», дважды в месяц листы нужно опрыскивать хелатами, чтобы они были пышные и здоровые. Своевременно следует удалять отцветшие бутоны, чтобы растение формировало новые.