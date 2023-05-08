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НовостиДом. Семья8 мая 2023 9:59

Тюменцам рассказали, какие органические удобрения лучше использовать

Советами поделилась агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Анастасия Проскурина
Виктория Терина
Тюменцам рассказали, какие удобрения лучше использовать

Тюменцам рассказали, какие удобрения лучше использовать

Фото: Юлия Кучеренко

Тюменский агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Анастасия Проскурина рассказала о лучших органических удобрениях. По её мнению, скошенная трава, листья, ботва и бытовые отходы могут стать основой хорошего органического удобрения – компоста.

– В компостной яме обязательно должна быть высокая температура, от этого зависит скорость разложения. Чтобы компост созрел правильно, рекомендую чередовать сухие и влажные слои. А если пересыпать каждый слой землей, процесс гниения пойдет еще быстрее. Не забывайте поливать компост, но следите, чтобы вода не застаивалась, – поясняет Проскурина.

Тюменская линия отмечает, что еще одним ценным удобрением является навоз, но свежим его вносить специалист не рекомендует, так как это опасно: можно сжечь корни растений.

- Если кучу накрыть полиэтиленом и забыть о ней на год, мы сведем к минимуму количество вредных примесей и получим перегной, богатый азотом, магнием, фосфором, калием, – рассказала Анастасия Проскурина.

Компост и травяную мульчу агроном советуют вносить в грядки каждый год, а навоз – раз в два года. По словам специалиста, перегной можно использовать для мульчирования или заполнять лунки при высадке растений. И лучше не разбрасывать его по поверхности почвы, а заделать на глубину до 20 см. Заменой навозу будут сидераты – растения или смесь растений, которые выращивают с целью улучшения структуры почвы и её обогащения. Благодаря им почва обогащается азотом, подавляется рост сорняков и не распространяются болезни и некоторые вредители.

Специалист рекомендует использовать и народные методы удобрений, такие как луковая шелуха, которая поможет продезинфицировать грунт. Яичная скорлупа насытит почву кальцием и раскислит ее. А кора и опилки размягчают и разрыхляют почву.