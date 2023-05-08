Тюменцам рассказали, какие органические удобрения лучше использовать

Тюменцам рассказали, какие удобрения лучше использовать Фото: Юлия Кучеренко

Тюменский агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Анастасия Проскурина рассказала о лучших органических удобрениях. По её мнению, скошенная трава, листья, ботва и бытовые отходы могут стать основой хорошего органического удобрения – компоста.

– В компостной яме обязательно должна быть высокая температура, от этого зависит скорость разложения. Чтобы компост созрел правильно, рекомендую чередовать сухие и влажные слои. А если пересыпать каждый слой землей, процесс гниения пойдет еще быстрее. Не забывайте поливать компост, но следите, чтобы вода не застаивалась, – поясняет Проскурина.

Тюменская линия отмечает, что еще одним ценным удобрением является навоз, но свежим его вносить специалист не рекомендует, так как это опасно: можно сжечь корни растений.

- Если кучу накрыть полиэтиленом и забыть о ней на год, мы сведем к минимуму количество вредных примесей и получим перегной, богатый азотом, магнием, фосфором, калием, – рассказала Анастасия Проскурина.

Компост и травяную мульчу агроном советуют вносить в грядки каждый год, а навоз – раз в два года. По словам специалиста, перегной можно использовать для мульчирования или заполнять лунки при высадке растений. И лучше не разбрасывать его по поверхности почвы, а заделать на глубину до 20 см. Заменой навозу будут сидераты – растения или смесь растений, которые выращивают с целью улучшения структуры почвы и её обогащения. Благодаря им почва обогащается азотом, подавляется рост сорняков и не распространяются болезни и некоторые вредители.

Специалист рекомендует использовать и народные методы удобрений, такие как луковая шелуха, которая поможет продезинфицировать грунт. Яичная скорлупа насытит почву кальцием и раскислит ее. А кора и опилки размягчают и разрыхляют почву.