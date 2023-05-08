В Тюменской области за два месяца больше 1 тысячи человек заключили брак

За первые два месяца в Тюменской области брак заключили больше 1 тысячи человек Фото: Татьяна Коркина

Тюменская область в лидерах УрФО по количеству свадеб. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на данные Росстата.

Согласно последним данным, за январь – февраль 2023 года в целом по России зарегистрировано 91 тыс. 527 свадеб, в том числе 8 тыс. 240 в Уральском федеральном округе. В Тюменской области за первые два месяца брак заключили 1 тыс. 101 новая семья.

Коэффициент на 100 тыс. населения составил 4,2. Этот показатель выше, чем в среднем по стране (3,9), и на 3-м месте в УрФО. В Уральском федеральном округе больше всего браков зарегистрировано в ЯНАО (5,4), ХМАО (4,4). В Свердловской и Челябинской областях показатель составил 4,1, в Курганской – 3,3.

В управлении ЗАГС по Тюменской области сообщили, что 14 февраля узаконили отношения 68 пар, а 23.03.23 поженились 88 пар, в том числе 49 в Тюмени и Тюменской районе.