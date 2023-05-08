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НовостиСпорт8 мая 2023 7:44

Как привести себя в форму к лету

Тюменцам рассказали, как можно привести себя в форму не выходя из дома
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Как привести себя в форму к лету

Как привести себя в форму к лету

Фото: Татьяна Коркина

Более 1,5 тысячи спортивных площадок создали для тюменцев, чтобы они занимались физкультурой и спортом. Как сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, люди занимаются физической активностью вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

Спортом можно заниматься во дворах, скверах, парках и на пришкольных территориях. В каждом районе работают спортивные организаторы, которые помогают удовлетворять потребность в физической активноти. Также можно заниматься спортом с помощью бесплатного виртуального тренера ВИРС, зайдя на сайт и зарегистрировавшись для тренировки.

Когда вы введете личные параметры, программа автоматически подберет вам комплекс согласно выбранному направлению физподготовки. Благодаря программе тюменцы достигнут хорошей физической формы и отличного настроения.