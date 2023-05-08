Как привести себя в форму к лету Фото: Татьяна Коркина

Более 1,5 тысячи спортивных площадок создали для тюменцев, чтобы они занимались физкультурой и спортом. Как сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, люди занимаются физической активностью вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

Спортом можно заниматься во дворах, скверах, парках и на пришкольных территориях. В каждом районе работают спортивные организаторы, которые помогают удовлетворять потребность в физической активноти. Также можно заниматься спортом с помощью бесплатного виртуального тренера ВИРС, зайдя на сайт и зарегистрировавшись для тренировки.

Когда вы введете личные параметры, программа автоматически подберет вам комплекс согласно выбранному направлению физподготовки. Благодаря программе тюменцы достигнут хорошей физической формы и отличного настроения.