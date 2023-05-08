Тюменских одиннадцатиклассников ждет горячая пора сдачи экзаменов Фото: Татьяна Коркина

Почти 1,2 тысячи выпускников Тюменской области сдадут экзамены в 2023 году. Досрочно сдали экзамены 150 человек – это выпускники прошлых лет и одиннадцатиклассники, которые не смогут сдать ЕГЭ в основную волну по уважительным причинам. Как сообщает «Вслух.ру», аттестация для них прошла в штатном режиме.

Экзамены у ребят начнутся с 26 мая. Стартует ЕГЭ с географии, литературе и химии. Чтобы получить аттестат, одиннадцатиклассникам нужно сдать на положительный балл русский язык и математику, а остальные предметы влияют только на поступление в вузы.

Русский язык ребята будут сдавать все, а математику профильного уровня – 3,9 тысячи человек. Остальные 7,1 тысячи человек будут сдавать математику базового уровня, включая гуманитариев, которым не нужна «профильная» дисциплина для приемной кампании.

Если ребят не сдадут русский и математику в этом году, то у них есть возможность пересдать эти предметы. А остальные дисциплины придется сдавать только в 2024 году.

Экзамены у одиннадцатиклассников продлятся до 20 июня, с 22 июня по 1 июля будут резервные дни.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Люди могут задать вопросы в департамент образования и науки по тел.: (3452) 56-93-30, 56-93-49, а также в ТОГИРРО: 39-02-05.

Телефон горячей линии Рособрнадзора по вопросам организации и проведения ЕГЭ: +7 (495) 984-89-19.

Телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.