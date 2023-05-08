С начала 2023 года в Тюменской области свое здоровье проверили более 200 тысяч человек

С начала 2023 года в Тюменской области свое здоровье проверили более 200 человек Фото: Татьяна Коркина

Врачи напоминают жителям областной столицы о том, что нужно вовремя проверять свое здоровье и регулярно проходить диспансеризацию. Причем благодаря электронным сервисам, на осмотры можно записаться не выходя из дома.

Например, через личный кабинет портала госуслуг, приложение «Телемед-72», в кол-центре поликлиники и по единому номеру 122.

Как рассказали в департаменте здравоохранения региона, с начала года в Тюменской области прошли профосмотры и диспансеризацию более 220 тысяч жителей. У более 12 тысяч из них были выявлены заболевания, о которых пациенты даже не подозревали, а это каждый 17-й человек.