Погорельцев из шести поселков Тюменской области разместили в пунктах временного пребывания из-за угрозы пожаров

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области полным ходом идет эвакуация жителей населенных пунктов, где сохраняется угроза пожара или идет пожар. Об этом сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова в своем Telegram-канале.

Согласно данным на 20:00, в пунктах временного пребывания размещено более 100 человек, большая часть из них – это дети и пенсионеры. Есть люди с инвалидностями. В поселке Молодежном размещено 14 человек, из них – девять пенсионеров и четверо детей из села Успенки и Ушакова. В Богандинском – 65 человек, 20 из них – это пенсионеры и 22 ребенка. Кроме того, в Каменке по 17 человек, из них – один человек лежачий. Есть погорельцы в Винзилях, Мальково и Червишево. Там размещено по 5-10 человек.

Прибывшие получают питание и место для отдыха. Им оказывается медицинская и психологическая помощь. Эвакуация в населенных пунктах продолжается. Для этого власти задействовали 23 школьных автобуса. Глава Тюменского района призвала жителей принять правильное решение и уехать в пункты временной эвакуации.

Добавим, в Тюменском районе дополнительно сейчас открывают ПВР в Новотарманской школе. 2 автобуса выделено для эвакуации из санатория «Геолог».