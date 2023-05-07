В Тюмени легенда футбола Аленичев провел мастер-класс для детей

Фото: Горбунов Иван

Футболист Дмитрий Аленичев провел мастер-класс для юных игроков турнира. Его визит стал ярким спортивным событием не только для участников «Кубка Победы», но и для всех поклонников футбола. Приезд в областную столицу известного спортсмена, победителя престижных футбольных турниров, организовал генеральный партнер мероприятия – «Вкусно – и точка». Одним из направлений компании является популяризация спорта среди молодежи.

Дети 9-10 лет из Тюмени, Челябинска, Кургана и Омска получили полезные знания от ведущего игрока страны. Площадками для встречи стал манеж и открытый стадион футбольного центра «Дерби».

Фото: Горбунов Иван

Ребята отрабатывали пасы мячом, забивание голов и взаимодействие в команде. Юным вратарям также пришлось попотеть, не допуская голов в свои ворота, когда игроки тренировались в забивании мяча.

«Молодцы, хорошо!», - слышалось из уст опытного тренера в адрес мальчишек.

В числе зрителей - сверстники и родители ребят. Они не скрывали эмоций, следя за тем, как участники проявляют себя на поле.- Мы сегодня пришли болеть за нашего сына Арсения. Он, вслед за старшим братом, выбрал футбол. Когда узнал, что в Тюмень приезжает Дмитрий Аленичев, очень обрадовался! Это ж живая легенда! Тем более, что тоже болеет за «Спартак». Считаю, это отличная идея - устраивать подобные встречи, ведь дети и молодежь, в основном, знают зарубежных игроков. Хотя наши нисколько не уступают, - отметила мама юного игрока Наталья Казакова.

Фото: Горбунов Иван

Среди зрителей-родителей было много поклонников Дмитрия Аленичева, которые после мастер-класса подходили пожать руку и сделать фото. Они отметили, что очень рады за своих сыновей. Ведь в их детстве такой возможности поиграть с именитыми футболистами не было.

Ребята после мастер-класса не скрывали восторга.

- Хорошо потренировались! Время быстро пролетело, я бы ещё поиграл, - рассказал семилетний Федя Костюк.

Фото: Горбунов Иван

Титулованный тренер, в свою очередь, оценил подготовку ребят.

- Мне очень понравилась тренировка. Видно, что среди них много талантливых ребят. Сейчас, самое главное, - раскрыть этот талант, чего я им и желаю. Тем более, условия здесь хорошие. И вы, родители, не запрещайте им как можно больше тренироваться, - поделился впечатлениями Дмитрий Анатольевич.

Руководитель футбольного центра «Дерби» Владимир Варваров подчеркнул, что такие встречи помогут в дальнейшем не только ребятам, но и тренерам центра, ведь это отличный обмен опытом.