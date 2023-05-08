Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 8 мая 2023 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Ситуация с лесными пожарами в Тюменской области ухудшилась. С 7 мая 2023 года губернатор Александр Моор подписал постановление и ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе. По-прежнему в Тюменской области действует противопожарный режим, людям запрещено посещать леса и сжигать сухую траву. За прошедшие сутки в регионе зарегистрированы сотни ландшафтных возгораний.

По информации сервисов, отслеживающих ситуацию с пожарами в регионе, возгорания действуют в Тюменском, Нижнетавдинском, Уватском, Вагайском, Аромашевском, Сорокинском, Ишимском, Абатском и Викуловском районах. Порывы ветра в Тюменской области усилились до 27 метров в секунду. Огонь распространяется с небывалой скоростью. Губернатор Александр Моор сообщал, что в тушениях пожаров задействовано более 1100 сотрудников МЧС, Противопожарной службы и «Авиалесоохраны».

Главное управление МЧС России по Тюменской области представило отчет по ситуации в селе Успенка, где уже несколько дней бушуют страшные лесные пожары. Работы по защите населенного пункта продолжаются. За день огонь уничтожил еще три дома и пять хозпостроек. Помощь погорельцам оказывают спасатели и волонтеры.

Другой пожар в селе Новый Тап Юргинского района сжег три жилых дома и два строения. Специалистам удалось локализовать возгорание на площади около 9 800 квадратных метров. В то же время в селе Вагай пламя уничтожило несколько хозяйственных построек, а в СНТ «Энергостроитель» под Тобольском загорелись 32 строения.

Из-за сложной ситуации с пожарами несколько населенных пунктов за день было эвакуировано. Волонтеры и спасатели вывезли жителей из поселка Богандинский и деревни Речкина. Также эвакуационные мероприятия идут на Ирбитском тракте - деревни Коняшина, Насекина, село Кулига, на Ялуторовском - 10-й военный городок и деревня Чаплык - здесь прошла эвакуация со стороны Червишевского МО.

Инспекторы ДПС перекрыли федеральные трассы и подъезды к полыхающим населенным пунктам из-за дыма и смога.

Сегодня власти пошли на решительные действия и закрыли мангальные зоны в Гилевской роще, а также в некоторых лесах Тюмени. Соответствующее постановление подписал мэр города Руслан Кухарук. По-прежнему одной из причин возгораний, заявляет губернатор Александр Моор, являются поджоги. Люди жгут сухую траву и жарят шашлыки на природе. Сотрудники лесоохраны накануне, 6 мая, поймали поджигателя на машине с омскими номерами.

Добавим, в связи с ландшафтными пожарами и дымовой завесой, которую несет в Тюмень из близлежащих районов, воздух в городе ухудшился в 4,6 раза. Тюменцам рекомендовано закрывать окна в доме и приобрести очиститель воздуха.