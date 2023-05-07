В Тюменской области введен режим ЧС: какие ограничения действуют в регионе

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Сегодня в Тюменской области губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами. Глава региона подписал соответствующее распоряжение.

Согласно опубликованной документации, в Тюменской области запрещен въезд транспорта в леса и посещение их гражданами. Исключение составляют передвижные средства сотрудников ведомств, которые выполняют работы по тушению возгораний.

Добровольцев и дружинников привлекут к патрулированию лесов и прилегающих к ним территорий. Специалисты обустроят противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг населенных пунктов, а также вблизи социальных и государственных учреждений. К тушению пожаров привлекут силы и средства сторонних организаций.

Власти проведут проверку мест для возможной эвакуации населения, будет создан резерв транспортных средств для возможной эвакуации жителей.

Напомним, в Тюмени 7 мая из-за смога и дыма качество воздуха ухудшилось в 4,6 раза.