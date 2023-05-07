В Тюмени 7 мая из-за смога и дыма качество воздуха ухудшилось в 4,6 раза

Лесные пожары фиксируются в девяти районах Тюменской области. Фото: Виктория Гаврик

Тюмень окутал дым и смог. Небо окрасило в желтые тона. Дымовую завесу в город принес ветер из Тюменского района. Там уже несколько дней не утихает пожар. Примечательно, что в аэропорту Рощино из-за дыма и плохой видимости самолеты не могут приземлиться. Рейс Новый Уренгой – Тюмень задерживается, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно данным сервиса по мониторингу качества воздуха IQAir, концентрация ПДК превышает в 4,6 раза рекомендуемого ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха. Жителям советуют закрывать окна, чтобы не дышать опасными веществами.

Лесные пожары фиксируются в девяти районах Тюменской области. Порывы ветра в регионе усилились до 23 метров в секунду.

Напомним, сотрудники ГИБДД перекрыли дороги вблизи поселка Богандинском из-за дыма и смога от пожаров.