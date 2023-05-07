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НовостиПроисшествия7 мая 2023 14:14

Сотрудники ГИБДД перекрыли дороги вблизи поселка Богандинском из-за дыма и смога от пожаров

Ограничено движение транспорта на федеральной трассе Тюмень – Омск
Серафима Краснова
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД перекрыли дороги вблизи поселка Богандинском из-за пожаров. Ограничено движение транспорта по улице Профсоюзной и с 38 по 41 километр федеральной трассы Тюмень – Омск в обоих направлениях.

На дорогах фиксируется задымление и смог. Машины инспекторы ДПС разворачивают на полпути.

– Ограничено движение транспорта с 38 по 41 километр федеральной автодороги Тюмень-Омск, в районе пос. Богандинский. Трасса закрыта в обоих направлениях, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Напомним, в тюменском поселке Богандинка началась эвакуация местных жителей из-за лесного пожара.