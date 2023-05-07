Тюменский зоопсихолог дала советы, как себя вести возле бродячей стаи собак

Животные не нападают без причины, если они не инфицированы вирусом бешенства. Фото: Татьяна Коркина

Зоопсихолог Наталья Нечаева объяснила, почему домашние животные нападают на людей. По мнению специалисты, звери не будут нападать просто так. Некоторые жители предлагают кардинальные меры вплоть до отстрела бездомных собак. Однако стоит помнить, что животные не нападают без причины, если они не инфицированы вирусом бешенства.

– Всегда есть предупреждающие сигналы, язык тела животных, который люди в силу незнания не умеют считывать. «Смотри, как кошара смешно зашипела и лапами машет!» И через пару минут изумленное: «Она меня укусила?!», – рассказала зоопсихолог Наталья Нечаева.

Почти 30% укусов и нападений собак и кошек в России приход на детей. Несовершеннолетние еще не умеют мониторить улицу на предмет риска. По словам зоопсихолога, в детсадах и школах детям не прививают навыки общения с животными. Часто ребятам засовывают пальцы в намордник большой собаке, пытаясь ее погладить.