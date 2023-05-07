Почти 6 миллионов рублей власти в Тюмени потратили на патриотическое воспитание молодежи

Порядка 272 млн рублей правительство потратило на ремонт и строительство дорог. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на реализацию нацпроектов в 2022 году потратили почти 3,5 миллиарда рублей, пишет «Вслух.ру». За прошлый год власти выполнили 96% запланированных мероприятий. В частности, большая часть средств была потрачена на нацпроекты «Жилье и городская среда».

Кроме того, 2,3 миллиарда рублей выделили на реализацию проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Порядка 272 миллионов рублей правительство потратило ремонт и строительство дорог и почти 6 миллионов рублей на патриотическое воспитание молодежи.

Напомним, 11 мая в администрации Тюмени пройдут публичные слушания по исполнению бюджета города в 2022 году. Позже жителям представят подробный отчет по доходам и расходам из городского бюджета.