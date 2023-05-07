В тобольском Дворце Наместника с мая 2023 года открылась выставка религиозного искусства

Зрители много теплых слов адресовали кураторам выставки.
Фото: Татьяна Коркина
В тобольском Дворце Наместника открылась выставка религиозного искусства. До 15 июня жители и гости города смогут посмотреть на выставку «Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I».
Тюменцам будут представлены уникальные предметы русского церковного исскуства последней четверти конца XVII из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, сообщили в пресс-службе Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.
Зрители много теплых слов адресовали кураторам выставки, как и глава города Максим Афанасьев и председатель Тобольской городской Думы Андрей Ходосевич.