В тобольском Дворце Наместника с мая 2023 года открылась выставка религиозного искусства

Зрители много теплых слов адресовали кураторам выставки. Фото: Татьяна Коркина

В тобольском Дворце Наместника открылась выставка религиозного искусства. До 15 июня жители и гости города смогут посмотреть на выставку «Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I».

Тюменцам будут представлены уникальные предметы русского церковного исскуства последней четверти конца XVII из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, сообщили в пресс-службе Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Зрители много теплых слов адресовали кураторам выставки, как и глава города Максим Афанасьев и председатель Тобольской городской Думы Андрей Ходосевич.