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НовостиОбщество7 мая 2023 13:24

В тобольском Дворце Наместника с мая 2023 года открылась выставка религиозного искусства

Зрители много теплых слов адресовали кураторам выставки
Серафима Краснова
Зрители много теплых слов адресовали кураторам выставки.

Зрители много теплых слов адресовали кураторам выставки.

Фото: Татьяна Коркина

В тобольском Дворце Наместника открылась выставка религиозного искусства. До 15 июня жители и гости города смогут посмотреть на выставку «Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I».

Тюменцам будут представлены уникальные предметы русского церковного исскуства последней четверти конца XVII из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, сообщили в пресс-службе Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Зрители много теплых слов адресовали кураторам выставки, как и глава города Максим Афанасьев и председатель Тобольской городской Думы Андрей Ходосевич.