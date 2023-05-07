Известный российский футболист Дмитрий Аленичев оценил перспективы развития детского футбола в Тюмени

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Городской портал «МегаТюмень» совместно с сетью предприятий быстрого обслуживания «Вкусно и точка» провел пресс-конференцию российского футболиста Дмитрия Аленичева, посвященную проведению в Тюмени II Межрегионального детского футбольного турнира «Кубок Победы».

II Межрегиональный детский футбольный турнир «Кубок Победы» стартовал 5 мая. В масштабном спортивном мероприятии принимают участие 10 детских футбольных команд из регионов УрФО. Как и в прошлом году, мероприятие проходит на базе современного Футбольного центра «Дерби».

Генеральным партнером мероприятия выступила «Региональная сеть предприятий питания» (Франчайзи партнер «Вкусно и точка»). В качестве подарка участникам турнира и любителям футбола спонсор мероприятия пригласил в Тюмень известного российского футболиста Дмитрия Аленичева.

В ходе пресс-конференции участники поделились своим мнением о развитии детского футбола, о роли крупных компаний в поддержке детских и юношеских команд, а также обсудили будущее российского футбола.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

- Компания «Вкусно и точка» - это те добрые соседи, которые всегда готовы поддержать. Нам важно быть рядом в знаковые и значимые моменты жизни. Компания поддерживает много инициатив, и сама выступает организатором различных мероприятий социальной направленности. Так, «Вкусно и точка» реализует масштабный проект поддержки спорта, который охватывает несколько городов страны. Поэтому мы с радостью откликнулись. Соревнования - это всегда победы и поражения, новый опыт, эмоции, - отметил руководитель отдела маркетинга «Региональная сеть предприятий питания» (Франчайзи партнер «Вкусно и точка») Павел Коновалов.

Спикер добавил, что в Екатеринбурге компания реализует проект поддержки любительского спорта. Десять хоккейных команд уже получили экипировку, спортинвентарь, новые ворота. Летом планируется отремонтировать корты.

- Это все любительские дворовые команды, которые просто выходят поиграть во дворе. Если в Тюмени будет такой интерес, готовы поддержать местные клубы. Понимаем, насколько это важно. Многие талантливые ребята начинают свой путь именно так, а потом переходят в профессиональные коллективы. В Тюмени сейчас находится 160 детей, которым эта поездка точно запомнится. В том числе благодаря нашему гостю – легенде российского футбола Дмитрию Аленичеву, который быстро откликнулся на наше предложение, изменив некоторые свои планы, чтобы приехать, - подчеркнул Павел Коновалов.

В свою очередь известный российский футболист, Заслуженный мастер спорта России Дмитрий Аленичев отметил, что для него почетно присутствовать в Тюмени.

- Понимаю значимость детских турниров. Постоянно езжу по городам нашей страны и участвую в таких мероприятиях, для меня это большая честь. В 2018 году мы провели фантастический Чемпионат Мира в нашей стране. Были построены современные комплексы, футбольные арены, в том числе. На мой взгляд, для детей, которые сейчас делают первые шаги в этом спорте, созданы очень комфортные условия. У меня таких условий в детстве не было, но были характер и трудолюбие. «С огромным удовольствием хочу посмотреть, в каких условиях тренируются ребята в Тюмени и пожелать им усердно трудиться, пополнять в будущем ряды известных российских команд», - сказал Дмитрий Аленичев.

По словам руководителя футбольного центра «Дерби» Владимира Варварова, одна из главных целей проведения межрегионального футбольного турнира «Кубок Победы» - популяризация футбола - спорта номер один в регионе.

- Футбол- самый демократичный и самый доступный игровой вид спорта. Символично, что футбольный сезон в нашем Центре мы открываем именно в эти знаковые для нашей Родины даты. Юные футболисты, маленькие мужчины всегда будут помнить о героизме и подвиге своих соотечественников, представителей различных поколений своих сограждан, - подчеркнул Владимир Варваров.

Точку зрения коллеги разделяет и начальник отдела организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике города Александр Санников. По его мнению, приезд видных спортивных фигур на подобные мероприятия, вдвойне популяризует конкретный вид спорта, мотивирует мальчишек и девчонок не бросать тренировки.

- Второй важный элемент для самих спортсменов –это соревновательная деятельность. Возможность выйти на поле с соперниками помогает не бросать спорт, стремиться показывать свои навыки. Лучшая тренировка – это соревнования. Поэтому проведение таких турниров крайне важно. Отрадно, что такое масштабное мероприятие проводится в честь нашего великого праздника – Дня Победы в Великой Отечественной Войне, -отметил Александр Санников.

В рамках турнира Дмитрий Аленичев провел несколько мастер-классов для команд-участниц на площадке футбольного центра «Дерби». Затем, в предприятии быстрого облуживания «Вкусно и точка» прошла автограф-сессия. Свыше 100 поклонников футбола из Тюмени и других городов смогли сфотографироваться с легендой российского футбола, лично пообщаться и получить автограф.

Итоги Второго межрегионального детского футбольного турнира «Кубок Победы» станут известны 8 мая. Прямую трансляцию финальных игр и награждения можно посмотреть на официальной странице во Вконтакте.

Справка: Дмитрий Анатольевич Аленичев - советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причем в обоих финалах Аленичев забивал по голу.