Тюмень занимает 16 место среди регионов России. Фото: Татьяна Коркина

Тюмень попала в список Топ-5 конкурса «Город России-2023». Голосование продлится до 31 декабря 2023 года. Областная столица получила почти 9 тысяч голосов. Сейчас Тюмень занимает 16 место среди регионов России, пишет «Вслух.ру».

Жители выбирают самый привлекательный и символичных город нашей страны. Голосование длится 12 месяц. Итоги конкурса будут подведены 31 декабря в 12 часов ночи по Москве. Для голосования тюменцам нужно пройти регистрацию на официальном сайте город-россии.рф. Вход на сайт бесплатный и не содержит возрастных ограничений.

Тюмень обогнала Омск, Ульяновск и Нижний Новгород. Среди регионов Урала областная столица занимает наивысшую строчку.