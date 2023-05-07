В тюменском дворце творчества и спорта «Пионер» 7 мая состоялась четверть финала КВН

Седьмое место заняла команда «Кавказский пленник». Фото: Татьяна Коркина

В тюменском дворце творчества и спорта «Пионер» состоялась четверть финала КВН Лиги «ТЮМЕНЬ». Участие приняли более 80 ребят из различных вузов и техникумов Тюмени, сообщили в департаменте спорта и молодежной политике администрации города.

Седьмое место заняла команда «Кавказский пленник», третье разделили «Женский проспект» и «Министерство Чего Случилось». На первом месте оказались сразу две команды - «Егор и восемь» и сборная ТИУ и ТюмГУ «Так, стоп!». В полуфинал смогли попасть десять команд.

— Особенно хочется отметить команду «МЧС» - хорошо, что параллельно со службой ребята могут пошутить и зарядить позитивом всех вокруг. Добро пожаловать в большой Клуб КВН», — сообщил директор официальной лиги Международного Союза КВН «Запсиб» в Тюменской области Шухрат Маматахунов.

Участников и победителей наградили памятными подарками. Также жюри выбрали лучших актер и актрис.