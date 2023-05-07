Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды7 мая 2023 9:52

В тюменской «Конторе пароходства» пройдет лекция о фильмах времен Великой Отечественной войны

В случае плохой погоды мероприятие состоится в большом зале мультицентра
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В «Конторе пароходства» пройдет лекция о фильмах, созданных во время Великой Отечественной войны, пишет «Мегатюмень». Во вторник, 9 мая, с 11 часов утра начнется лекция и кинопросмотр советских фильмов. Тюменцы могут смотреть кинопродукты на улице 25-го Октября, 23А. Посетить мероприятие могут все желающие.

Также для гостей города власти подготовили серию событий: в 15:00 пройдет лекция под название «Советское кино в годы Великой Отечественной войны» от преподавателя истории кино Натальи Соколовой. Специалист расскажет, как искусство помогало людям переживать страшные события 1942 года.

Отметим, в случае плохой погоды мероприятие пройдет в большом зале мультицентра.