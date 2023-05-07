Эвакуированные из села Успенка под Тюменью дети находятся на полном гособеспечении

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Из села Успенка в Тюменском районе 4 мая были эвакуированы дети из психоневрологического дома-интерната. Их разместили в детских лагерях, сейчас они находятся на полном государственном обеспечении и ни в чем не нуждаются, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Ребят сопровождает персонал и медики, кормят их и оказывают должный уход. В социальных сетях появились фейки о том, что дети «носят зимнюю обувь».

— В социальных сетях распространяются фейки о том, что дети "носят зимнюю обувь" и им необходима другая помощь. Не верьте! Дети ни в чем не нуждаются, в том числе продуктах питания или одежде. Обращаем внимание: дети не в “зимней” обуви, а в специальной ортопедической, — уточняют в региональном правительстве.

Власти поблагодарили всех волонтеров и просто неравнодушных тюменцев за оказанную помощь погорельцам из села Успенка и других населенных пунктов.

Напомним, в Тюменской области горят домовладения в селе Вагай.