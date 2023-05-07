Специалисты из Министерства науки дали высшую оценку проекту тюменского кампуса

Дальше рабочим группа предстоит обсудить итоги стратегической сессии. Фото: Татьяна Коркина

Эксперты и участники стратегической сессии по реализации федерального проекта высоко оценили проект концепции тюменского межвузовского кампуса. Мероприятие началось пару дней назад в Москве. Несколько дней представители разных регионов защищали и представляли проекты.

Специалисты из Министерства науки и высшего образования дали высшую оценку проекту тюменского кампуса. По словам гендиректора Агентства по развитию научно-образовательных проектов Дениса Неустроева, дальше рабочим группа из проектного офиса предстоит обсудить итоги стратегической сессии и определить дальнейший вектор развития с учетом полученной в Москве информации.

— Наша основная задача — проработать ключевые исследовательские тематики в кампусе так, чтобы они были интересны нашим индустриальным партнерам и несли пользу экономике региона. В реальных проектах должны участвовать также студенты и аспиранты вузов, – уточнил руководитель стратегического проекта ТюмГУ Андрей Елышев.

Проект по созданию кампусов является частью нацпроекта «Наука и университеты».