Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2023 8:05

Специалисты из Министерства науки дали высшую оценку проекту тюменского кампуса

Дальше рабочим группа предстоит обсудить итоги стратегической сессии
Серафима Краснова
Дальше рабочим группа предстоит обсудить итоги стратегической сессии.

Дальше рабочим группа предстоит обсудить итоги стратегической сессии.

Фото: Татьяна Коркина

Эксперты и участники стратегической сессии по реализации федерального проекта высоко оценили проект концепции тюменского межвузовского кампуса. Мероприятие началось пару дней назад в Москве. Несколько дней представители разных регионов защищали и представляли проекты.

Специалисты из Министерства науки и высшего образования дали высшую оценку проекту тюменского кампуса. По словам гендиректора Агентства по развитию научно-образовательных проектов Дениса Неустроева, дальше рабочим группа из проектного офиса предстоит обсудить итоги стратегической сессии и определить дальнейший вектор развития с учетом полученной в Москве информации.

— Наша основная задача — проработать ключевые исследовательские тематики в кампусе так, чтобы они были интересны нашим индустриальным партнерам и несли пользу экономике региона. В реальных проектах должны участвовать также студенты и аспиранты вузов, – уточнил руководитель стратегического проекта ТюмГУ Андрей Елышев.

Проект по созданию кампусов является частью нацпроекта «Наука и университеты».