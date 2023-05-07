В погоревшем селе Салаирка под Тюменью без вести пропал мужчина Василий Харин

Фото: группа поискового отряда «Белая Сова – Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В тюменском селе Салаирка, где сгорело четыре жилых дома, без вести пропал мужчина по имени Василий Харин. Ориентировка на поиски тюменца появилась в группе поискового отряда «Белая Сова – Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным волонтеров, мужчина ушел из дома 4 мая 2023 года в 20:00. Примечательно, что именно в это время спасатели, МЧС и сотрудники авиалесоохраны боролись с огнем, который пришел в село из леса. До настоящего времени его местоположение не установлено, пишут в паблике.

На момент пропажи сельчанин был одет в коричневую рубашку и свитер песочного цвета, черные брюки и ботинки.

Приметы: на вид 60 лет, ростом около 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные с сединой и карие глаза.

Напомним, ночью в четверг, 4 мая 2023 года, на улице Новая в населенном пункте Тюменского района загорелись четыре частных дома. Огонь на строения перекинулся ближе к 4 часам утра. Сообщение на пульт спасателей МЧС о пожаре поступило в 02:46. На место пожара ночью приезжали чиновники и руководители пожарных ведомств.