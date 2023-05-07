Тюменский врач-косметолог посоветовала делать пилинг лица не раньше 25 лет

Некоторые косметологи назначают людям серию биоревитализации в раннем возрасте. Фото: Татьяна Коркина

Врач дерматолог-косметолог-трихолог в Тюмени Светлана Ковалева объяснила, почему нельзя делать пилинг лица летом. При неправильной процедуре у пациента могут возникнуть осложнения со здоровьем. Специалист советует делать пилинг зимой или осенью, когда лучи солнца не так активны, пишет «АиФ-Тюмень».

– Поскольку это химическая травма кожи, она способна запустить ряд реакций: образования пигментных пятен, от которых потом сложно избавиться, – уточнила врач-косметолог.

Медик подчеркнула, что некоторые косметологи назначают людям серию биоревитализации в раннем возрасте. По мнению эксперта, с 20 до 25 лет пациентам не рекомендуется прибегать к этой процедуре, особенно в большом количестве. Кожа еще молодая и может восстановиться сама. В особых случаях, по назначению дерматолога, достаточно 1-2 сеанса в год.