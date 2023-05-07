Врачи ОБ №3 в Тобольске провели уникальную операцию и спасли тюменку от страшных болей в желудке

Операция проходила под общей анестезией. Фото: Татьяна Коркина

Врачи Тобольска вылечили женщину от редкого осложнения язвы. Хирурги Денис Ступаков и Алексей Ветров провели операцию пациентке от болей в желудке, которые ее беспокоили много лет. Сначала тюменка находилась под наблюдением врача-гастроэнтеролога, позже некоторое время принимала лекарства, именно они помогли ей избавиться от болей, но не решили проблему.

— Пациентка начала испытывать сильные боли при каждом приеме пищи. Мы решили выполнить резекцию желудка, удалив его часть, пораженную язвой, — сообщил заместитель главврача ОБ №3 Мустахим Сатывалдаев.

Операция проходила под общей анестезией и требовала от медиков высоких профессиональных навыков. Длилась она более двух часов и прошла успешно. На следующий день пациентка смогла принимать пищу без особых болей и дискомфорта, через две недели ее выписали из больницы.