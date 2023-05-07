В Тюмень на ж/д вокзал прибыли 5 беженцев из Херсонской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюмень сегодня ночью прибыла очередная партия беженцев из Херсонской области. Пять вынужденных переселенцев встретили сотрудники МЧС и представители регионального департамента социального развития на местном вокзале.

— Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения в Тюмени. Всем будут оказаны медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение, — уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России Тюменской области.

Напомним, пожар в селе Новый Тап Юргинского района уничтожил три жилых и три нежилых строения.