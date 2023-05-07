На Тюменскую область 7 мая движется опасный ветер с порывами до 23 метров в секунду

Фото: Игорь Сабаталов.

В МЧС предупредили жителей об опасном ветре с порывами до 23 метров в секунду. По данным ведомства, 7 мая во второй половине дня ситуация с пожарами в Тюменской области может ухудшиться.

— По данным Тюменского ЦГМС 7 мая 2023 года во второй половине дня, с сохранением в ночные часы 8 мая 2023, на юге Тюменской области ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Погодные метеоусловия могут увеличить риск возникновения ЧС и происшествий, дым распространится по населенным пунктам, предполагают спасатели.

Жителей просят не посещать сегодня леса, не сжигать мусор и сухую траву.

Напомним, ландшафтный пожар в селе Успенка за день уничтожил еще три дома и пять хозпостроек.