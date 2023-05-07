Под Голышманово на 3-м км грунтовой дороги Средниечирки – Усть Малые-Чирки в ДТП погиб человек

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В Тюменской области на 3-м километре грунтовой дороги Средниечирки – Усть Малые- Чирки под Голышманово скончался 41-летний мужчина. Автомобиль бренда Toyota съехал в кювет и опрокинулся. Трагедия произошла в девятом часу вечера накануне, 6 мая.

Автомобилист и двое пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, все вылетели на дорогу во время удара. Водитель погиб на месте. Остальные участники аварии получили травмы различной степени тяжести – от ушибов до переломов ребер. Тюменцы отказались от госпитализации, потому что были пьяны.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Выяснилось, что они приехали в гости из рабочего поселка Голышманово в деревню Усть Малые-Чирки и решили поехать за добавкой во время алкогольной вечеринки.