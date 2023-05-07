Дождь, гроза и сильный ветер: тюменские синоптики предупредили о непогоде 7 мая 2023 года

Днем воздух в регионе прогреется до +30 градусов Фото: Виктория Гаврик

Сегодня, 7 мая и завтра, в Тюмени и области ожидаются сильные порывы ветра, грозы, а местами дожди. В большинство районов придет мощный ветер, порывы которого будут достигать 22 метра в секунду.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области предупредили жителей о непогоде. Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье ночью температура воздуха опустится до +8 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до +30 градусов. Подробный прогноз погоды на 7 мая в Тюменской области представили специалисты ГУ МЧС России.

— Ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 6-11 м/с, температура +8… +13, днем переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с, температура +25… +30, — говорится в сводке метеорологов.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

По народному календарю, 7 мая 2023 года отмечается день Евсея, православная церковь вспоминает нескольких святых Евсевиев. В этот день нельзя предаваться грусти, унынию, вспоминать старые обиды, страдать и поддаваться переживаниям — состояние маеты и апатии может продлиться долго, навредит здоровью.