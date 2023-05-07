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НовостиОбщество7 мая 2023 4:01

В Тюменской области для сохранения природы используют новые технологии

Также технологии используются для выявления незаконной охоты
Серафима Краснова
Также технологии используются для выявления незаконной охоты.

Также технологии используются для выявления незаконной охоты.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменском регионе сотрудники местного Госохотдепартамента активно используют в своей работе новые технологии. Об этом рассказала директор профильного ведомства Ольга Галкина.

Она отмечает, что современные технические средства необходимы как для сохранения природы, так и для выявления незаконной охоты в области.

— В части новых технологий, применяемых в целях осуществления государственного контроля, инспекторским составом департамента в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований используются беспилотные летательные аппараты - квадрокоптеры, а также тепловизоры, — рассказала Ольга Галкина.