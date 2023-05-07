В Тюменской области для сохранения природы используют новые технологии

Также технологии используются для выявления незаконной охоты. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменском регионе сотрудники местного Госохотдепартамента активно используют в своей работе новые технологии. Об этом рассказала директор профильного ведомства Ольга Галкина.

Она отмечает, что современные технические средства необходимы как для сохранения природы, так и для выявления незаконной охоты в области.

— В части новых технологий, применяемых в целях осуществления государственного контроля, инспекторским составом департамента в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований используются беспилотные летательные аппараты - квадрокоптеры, а также тепловизоры, — рассказала Ольга Галкина.