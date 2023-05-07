Депутаты Тюменской облдумы поддержали изменения в Лесном кодексе РФ

В 2021 году в России было заключено 385 договоров на аренду лесных участков. Фото: Татьяна Коркина

Депутаты из Тюмени поддержали изменения в Лесном кодексе Российской Федерации. Законопроект касается осуществления изыскательной деятельности. Заместитель председателя Тюменской облдумы Галина Резяпова заявила, что эти изменения в законодательстве касаются каждого, пишет «Тюменская линия».

— В 2021 году в России было заключено 385 договоров на аренду лесных участков площадью около 42 тысяч гектаров. В настоящее время 25-й статьей Лесного кодекса установлены следующие виды разрешенного использования лесов – это осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых и другие, — уточнила Галина Резяпова.

На сегодняшний день в законодательстве не предусмотрен термин «изыскательная деятельность» в Лесном кодексе. Изменения помогут ускорить и усовершенствовать этот процесс.

Напомним, изыскательная деятельность подразумевает осуществление работ по инженерным изысканиям, которые являются комплексом технических и экономических исследований района строительства. Изменения в законодательстве помогут регулировать эту деятельность.