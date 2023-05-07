Опытный садовод рассказала тюменцам, как определить плодородие почвы на дачном участке

Если салфетка истлела, грунт беден и нуждается в прикормке Фото: Татьяна Коркина

Опытный садовод Нина Щербакова рассказала тюменцам, как определить плодородие почвы на дачном участке. По словам специалиста, для этого нужны только салфетки. Необходимо взять несколько тонких бумажных салфеток и закопать их весной в разные места участка. Глубина закопанных предметов должна быть не более 15 сантиметров. Далее стоит выкопать салфетки примерно через месяц, пишет «Тюменская область сегодня».

По ней можно определить состояние почвы. Если салфетка истлела, грунт беден и нуждается в прикормке. Чистый и качественный гумус для удобрения почвы можно приготовить самим с помощью сидератов.

Напомним, сидераты – это группа растений, которые выращивают в качестве природного удобрения. Весной их сеют на местах, где не растут цветы и трава. Обычно это участки земли вдоль забора или неподалеку от кустарников. За сезон необходимо посеять 3-4 раза сидераты. Таким образом, жители Тюменской области смогут получить несколько мешков качественного гумуса.