«Иртыш» и «Дерби» лидируют в «Кубке Победы»

Команды показали стопроцентный результат Фото: Иван Горбунов

Завершился второй игровой день турнира. Сегодня было сыграно девять матчей. В группе А победителем стала тюменская команда «Дерби»-1, в группе Б - омская СШОР «Иртыш».

- Команды показали стопроцентный результат, выиграв по четыре игры, и уверенно шагнули в полуфинал. Также продолжают борьбу за высокие места омские команды «Star Juniors» и «Иртыш», тюменский «Спартак», курганская «ДЮСШ-3» и челябинская ДЮСШ «Метар», - прокомментировал заместитель директора по развитию футбольного центра «Дерби» Кирилл Ткаченко.

Впереди у команд еще 14 матчей. Нас ждут напряженные по накалу последние два игровых соревновательных дня. И уже в понедельник, 8 мая, мы узнаем обладателя «Кубка Победы».

Напомним, что завтра Тюмень готовится к визиту настоящей легенды - Дмитрия Аленичева. У каждого есть уникальный шанс лично пообщаться с известным российским футболистом и получить его автограф. Приходите 7 мая с 14:00 до 15:00 во «Вкусно – и точка» на улице Республики, 204/16.

Впереди у команд еще 14 матчей Фото: Иван Горбунов

Каждого, кто придет на автограф-сессию, ждет приятный сюрприз от сети предприятий быстрого обслуживания. И готовьтесь к грандиозному финалу: одному из болельщиков достанется специальный приз - футбольный мяч с автографом самого Аленичева!

Настоящий мужской футбол! Фото: Иван Горбунов

Генеральный партнер: «Вкусно – и точка», ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания, насчитывающая более 850 предприятий в 63 субъектах страны.

Официальный партнер: FlyFamily, современный аэродинамический комплекс, который предлагает уникальный опыт полета в аэротрубе для тех, кто любит экстрим и хочет испытать ощущение свободного полета, находясь в полной безопасности.

0+