Тюменцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют не упахиваться на даче и больше отдыхать Фото: Татьяна Коркина

Врачи Тюменского кардиоцентра предупреждают дачников о правилах безопасности на собственных участках. Так, например, во время сильной жары у людей со слабым сердцем увеличивается частота сердечных сокращений, повышается давление, отекают ноги. В связи с этим увеличивается риск образования тромбов. Поэтому перегружать организм ни в коем случае нельзя: полчаса работы – потом отдых.

На дачу обязательно возьмите с собой тонометр, принимайте лекарства, положите в аптечку препараты экстренной помощи.

Необходимо употреблять больше зелени, пить больше воды, вставать из-за стола с легким ощущением голода. Также сердечникам советуют пить томатный сок вместо кофе, газировки и пива. Как сообщает «АиФ-Тюмень», томаты полезны при сердечной недостаточности, снижении тонусу.