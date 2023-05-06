Как узнать, какая у меня будет пенсия Фото: Татьяна Коркина

Рассчитать размер будущей пенсии и рассчитать сумму коэффициентов можно самостоятельно и в любое время. Несмотря на то, что пользователи «Госуслуг» старше 40-45 лет раз в три года получают уведомления о своей будущей пенсии по старости и текущих пенсионных накоплениях.

Для начала нужно понимать, из чего складывается размер пенсии по старости. Так, размер пенсионных коэффициентов накапливается во время официальной работе. Если человек выходит на пенсию позже положенного возраста, то начисляются повышенные коэффициенты. Причем стоимость одного коэффициента меняется каждый год, а 2023 она составляет 123,77 рубля. Фиксированная часть страховой пенсии (по стажу) равно 7 567, 33 рубля.

О том, сколько у вас пенсионных коэффициентов, можно узнать в отделении Социального фонда. Для этого нужно запросить справку о размере пенсии или выписку. Затем на «Госуслугах» вы можете найти калькулятор будущей пенсии и вычислить ее самостоятельно, по формуле: сумма пенсионных коэффициентов х стоимость коэффициента + фиксированная выплата.