Тюменцев зовут поучаствовать в конкурсе патриотической песни «Голоса Родины»

Фото: https://golosa-rodiny.ru/
Жители Тюмени могут принять участие во Всероссийском творческом конкурсе патриотической песни «Голоса Родины», который проводит Российский музыкальный союз при поддержке Минкульта. В нем могут принять участие дебютанты – поэты и композиторы, которые сохраняют в своих произведениях духовно-нравственные ценности. Заявки принимаются до 31 августа 2023 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно презентовать патриотическую песню на русском языке, созданную не раньше января 2022 года. Заявку можно подать на сайте, там же размещено положение, в котором описаны условия проведения конкурса.
Победителей выберут члены жюри в четырех номинациях:
- «Лучшая песня»;
- «Лучший текст песни»;
- «Лучшая музыка для песни»;
- специальная номинация «Лучшее исполнение песни».
Как сообщает «Тюменская линия», итогом проекта станет электронный нотный сборник, в который войдут 50 лучших патриотических песен.