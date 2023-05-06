Тюменцев зовут поучаствовать в конкурсе патриотической песни «Голоса Родины»

Фото: https://golosa-rodiny.ru/

Жители Тюмени могут принять участие во Всероссийском творческом конкурсе патриотической песни «Голоса Родины», который проводит Российский музыкальный союз при поддержке Минкульта. В нем могут принять участие дебютанты – поэты и композиторы, которые сохраняют в своих произведениях духовно-нравственные ценности. Заявки принимаются до 31 августа 2023 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно презентовать патриотическую песню на русском языке, созданную не раньше января 2022 года. Заявку можно подать на сайте, там же размещено положение, в котором описаны условия проведения конкурса.

Победителей выберут члены жюри в четырех номинациях:

- «Лучшая песня»;

- «Лучший текст песни»;

- «Лучшая музыка для песни»;

- специальная номинация «Лучшее исполнение песни».

Как сообщает «Тюменская линия», итогом проекта станет электронный нотный сборник, в который войдут 50 лучших патриотических песен.