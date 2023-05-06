В пожарную часть Уватского района поступили автоцистерны с модифицированным насосом Фото: Татьяна Коркина

В распоряжение 140-й пожарно-спасательной части Уватского района поступили автоцистерны на базе автомобиля «Урал». По словам главы района Вячеслава Елизарова, все посты пожарной охраны укомплектованы спецтехникой и оборудованием.

- Думаю, для всех очевидна значимость мощной техники в пожарной охране. Новые автомобили вмещают до шести человек личного состава, укомплектованы емкостью для воды объемом 6 тысяч литров и запасом пенообразователя объемом 360 литров, - рассказал Елизаров.

Благодаря модифицированному насосу можно подавать до 40 литров воды в секунду. Большой плюс: автоцистерны могут передвигаться не только по дорогам общего пользования, но и по бездорожью.

Как рассказал начальник 140-й пожарно-спасательной части Сергей Охапкин, новая техника останется в Увате, а освободившуюся отдадут в посты пожарной охраны в Демьянку и Туртас, а оттуда – добровольцам.