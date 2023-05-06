Из Муллашей Тюменского района эвакуируют жителей в связи с угрозой мощного пожара

Пожары в Тюменском районе 6 мая 2023 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автопатруль ДПС дополнительно выставили на 13-м километре автодороги Тюмень-Омск из-за сложной пожароопасной обстановки. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, инспекторы контролируют въезды в лесные массивы на своих участках.

Еще один наряд ДПС несет службу на втором километре автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский.

Пожары в Тюменском районе 6 мая 2023 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тем временем, в связи с угрозой природного пожара из Муллашей Тюменского района началась эвакуация жителей. Пункт временного размещения развернули в Боровской школе, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Пожар ликвидируют подразделения МЧС и региональной противопожарной службы. Всего – 25 человек и 6 единиц техники.