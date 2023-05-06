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НовостиОбщество6 мая 2023 10:55

Тюменские участники форума «УТРО-2023» составят концепции будущих медиапродукто

Ежедневная нагрузка - 3-5 часов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: https://vk.com/forum.utro

Фото: https://vk.com/forum.utro

Тюменские участники форума «УТРО-2023» составят концепции будущих медиапродуктов по актуальным темам, разработав программу для трека «Медиасоздатели Урала». Она включит в себя лекции, панельные дискуссии, сессии от экспертов и вечерние активности. Всего к треку присоединится 50 человек.

Как сообщает портал «Мегатюмень», практико-ориентированное обучение проходит с ежедневной нагрузкой по 3-5 часов. Участники познакомятся с механизмом создания контента, проведут исследовательскую работу и проработают идеи с профильными специалистами.

По словам руководителя площадки «Медиасоздатели Урала» Марии Чумак, сегодня важно ориентироваться в повестке и не отставать от трендов, чтобы создавать социально значимые медиапродукту.

- Мы хотим, чтобы ребята не убрали концепции в дальний ящик, а довели их до реализации, - подчеркнула она.