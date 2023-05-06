Зачем кошки приносят хозяевам мышей Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюменский ветеринар Марина Зудина открыла секрет, почему коты тащат мышей в дом хозяевам. Оказалось, что надо радоваться, а не волноваться. По ее словам, таким образом коты, особенно самки, показывают, что заботятся о своих владельцах.

-. У них срабатывает материнский инстинкт, и они приносят свою добычу вам для пропитания. Считают, что не сможете поймать себе «вкусненькую еду», - цитирует ветеринара «АиФ-Тюмень».

Марина призывает тюменцев не ругать кошек за такие «подарки», а наоборот хвалить, чтобы те охотились дальше. Подобными животными, по мнению Зудиной, нужно гордиться, ведь так они не позволяют вам голодать.