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НовостиДом. Семья6 мая 2023 9:03

Зачем кошки приносят хозяевам мышей

Тюменский ветеринар посоветовала радоваться, когда кошки приносят хозяевам дохлых мышей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Зачем кошки приносят хозяевам мышей

Зачем кошки приносят хозяевам мышей

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюменский ветеринар Марина Зудина открыла секрет, почему коты тащат мышей в дом хозяевам. Оказалось, что надо радоваться, а не волноваться. По ее словам, таким образом коты, особенно самки, показывают, что заботятся о своих владельцах.

-. У них срабатывает материнский инстинкт, и они приносят свою добычу вам для пропитания. Считают, что не сможете поймать себе «вкусненькую еду», - цитирует ветеринара «АиФ-Тюмень».

Марина призывает тюменцев не ругать кошек за такие «подарки», а наоборот хвалить, чтобы те охотились дальше. Подобными животными, по мнению Зудиной, нужно гордиться, ведь так они не позволяют вам голодать.