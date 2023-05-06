Как вырастить хороший урожай картошки Фото: Татьяна Коркина

Картофель, выращиваемый на дачном участке, требует качественного грунта, но на урожайность влияют и другие факторы. Об этом рассказала эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова. По ее словам, нужен качественный семенной материал, который следует обновлять каждые пять лет.

- Для этого можно приобретать клубни элитных сортов в специальных садоводческих магазинах, но лучше всего выращивать картофель семенами, через рассаду, - цитирует садовода издание «Тюменская область сегодня».

Для посадки нужно брать клубни среднего размера весом 80-100 граммов, чтобы осенью выкопать увесистые клубни.

Что касается почвы, то она должна быть богатой гумусом. Так как картошка за сезон выносит из почвы питательные вещества, сажать ее в одно и то же место несколько лет подряд не рекомендуется. Лучшими «предшественниками» картофеля можно назвать однолетние цветы, зелень и бобовые культуры. Кроме того, при посадке нужно вносить удобрения и обработать от вредителей и болезней.